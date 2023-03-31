RIO

$RIO (Realio Network Token), Realio Network'ün yerel gaz ve fayda tokenidir. Realio Ağı, dijital olarak yerel gerçek dünya varlıklarının (RWA'lar) piyasaya sürülmesine ve yönetimine odaklanan bir Cosmos SDK Katman-1 çok zincirli Web3 ekosistemidir. Ağ, yerleşik EVM uyumluluğuna sahiptir ve hem Realio'nun fayda tokeni $RIO hem de hibrit dijital güvenlik tokeni $RST (Realio Security Token) için yerel bir çift tokenli herkese açık Hisse Kanıtı (PoS) mutabakat mekanizmasına sahiptir. $RIO, şu anda Ethereum, Algorand ve Stellar ağlarında var olan yerel bir çok zincirli varlıktır ve yerel $RIO için bir başlangıç etkinliği 31 Mart 2023'te Realio Ağı başlatıldığında gerçekleştirilecektir.

Kripto AdıRIO

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriALGO

Sektör

Sosyal Medya

