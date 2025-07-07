RIZE

T-RIZE, gerçek dünya varlıklarını (RWA) tokenize etmek için kurumsal düzeyde bir platformdur. Düzenlenmiş dağıtıcılarla bağlantı kurarak yüksek kaliteli varlıklara erişimi destekler ve durum tespiti, risk analizi ve değerleme süreçlerine yardımcı olmak için gizlilik koruyucu merkeziyetsiz makine öğrenimini kullanır.

Kripto AdıRIZE

SıralamaNo.455

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,03%

Dolaşımdaki Arz996 199 453,4944552

Maksimum Arz5 000 000 000

Toplam Arz4 999 299 995

Dolaşım Oranı0.1992%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.10217127339481945,2025-07-22

En Düşük Fiyat0.017396654186415127,2025-07-07

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaT-RIZE, gerçek dünya varlıklarını (RWA) tokenize etmek için kurumsal düzeyde bir platformdur. Düzenlenmiş dağıtıcılarla bağlantı kurarak yüksek kaliteli varlıklara erişimi destekler ve durum tespiti, risk analizi ve değerleme süreçlerine yardımcı olmak için gizlilik koruyucu merkeziyetsiz makine öğrenimini kullanır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.