ROUTE

Router Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner.

Kripto AdıROUTE

SıralamaNo.1792

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.09%

Dolaşımdaki Arz648,739,153.3008412

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz982,072,351.3008412

Dolaşım Oranı0.6487%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.07989256862366406,2024-11-13

En Düşük Fiyat0.002524667865663988,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriNONE

HakkındaRouter Protocol is a crosschain-liquidity aggregator platform that was built to seamlessly provide bridging infrastructure between current and emerging Layer 1 and Layer 2 blockchain solutions. The goal is to enable users to swap their assets from different networks seamlessly in a near-instant and low-cost manner.

