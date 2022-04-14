RUJI

Rujira, insanlar ve makineler için zincirler arası DeFi altyapısını inşa ediyor. THORChain üzerindeki bir uygulama katmanı olarak, tüm bağlı zincirlerdeki yerel varlıklarla erişilebilen entegre bir DeFi uygulama paketi sunar. Yerel varlıklar arası takas, perpetual sözleşmeler, borç verme, tasfiye ve daha fazlası gibi güçlü araçlara kendi cüzdanınızla, tek bir sezgisel arayüz üzerinden erişin. THORChain teknolojisi sayesinde Rujira, merkezi aracıların kullandığı köprüler ve sarmalama işlemlerine olan tüm bağımlılığı ortadan kaldırır. Bitcoin ve diğer yerel varlıklarla DeFi'nin tam potansiyelini yaşayın.

Kripto AdıRUJI

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Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriRUNE

HakkındaRujira, insanlar ve makineler için zincirler arası DeFi altyapısını inşa ediyor. THORChain üzerindeki bir uygulama katmanı olarak, tüm bağlı zincirlerdeki yerel varlıklarla erişilebilen entegre bir DeFi uygulama paketi sunar. Yerel varlıklar arası takas, perpetual sözleşmeler, borç verme, tasfiye ve daha fazlası gibi güçlü araçlara kendi cüzdanınızla, tek bir sezgisel arayüz üzerinden erişin. THORChain teknolojisi sayesinde Rujira, merkezi aracıların kullandığı köprüler ve sarmalama işlemlerine olan tüm bağımlılığı ortadan kaldırır. Bitcoin ve diğer yerel varlıklarla DeFi'nin tam potansiyelini yaşayın.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.