THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

Kripto AdıRUNE

SıralamaNo.159

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)13.90%

Dolaşımdaki Arz351,059,972

Maksimum Arz500,000,000

Toplam Arz425,021,532

Dolaşım Oranı0.7021%

Arz Tarihi2020-04-01 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.038 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği21.26140054,2021-05-19

En Düşük Fiyat0.00793864363964,2019-09-27

Herkese Açık Blok ZinciriRUNE

Loading...