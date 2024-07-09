RUNI

Runesterminal, Launchpad, Blok Gezgini ve Token Oluşturma Platformu gibi kullanımı kolay araçlar ve hizmetler sağlayarak blok zinciri projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Geliştiricilere ve yatırımcılara yardımcı olmak için güçlü ortaklıklar kurmaya ve pratik çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Amacımız, blok zinciri teknolojisini daha erişilebilir ve yaygın olarak benimsenmiş kılmaktır.

Kripto AdıRUNI

SıralamaNo.4835

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz21,000,000

Toplam Arz21,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.730029717144678,2024-07-09

En Düşük Fiyat0.010794916499816811,2025-11-14

Herkese Açık Blok ZinciriBTCRUNES

Sektör

Sosyal Medya

