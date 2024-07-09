RUNI

Runesterminal, Launchpad, Blok Gezgini ve Token Oluşturma Platformu gibi kullanımı kolay araçlar ve hizmetler sağlayarak blok zinciri projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Geliştiricilere ve yatırımcılara yardımcı olmak için güçlü ortaklıklar kurmaya ve pratik çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Amacımız, blok zinciri teknolojisini daha erişilebilir ve yaygın olarak benimsenmiş kılmaktır.

Kripto AdıRUNI

SıralamaNo.4835

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz21,000,000

Toplam Arz21,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.730029717144678,2024-07-09

En Düşük Fiyat0.010794916499816811,2025-11-14

Herkese Açık Blok ZinciriBTCRUNES

HakkındaRunesterminal, Launchpad, Blok Gezgini ve Token Oluşturma Platformu gibi kullanımı kolay araçlar ve hizmetler sağlayarak blok zinciri projelerini desteklemeyi amaçlamaktadır. Geliştiricilere ve yatırımcılara yardımcı olmak için güçlü ortaklıklar kurmaya ve pratik çözümler sunmaya odaklanıyoruz. Amacımız, blok zinciri teknolojisini daha erişilebilir ve yaygın olarak benimsenmiş kılmaktır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
RUNI/USDT
RunesTerminal
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (RUNI)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
RUNI/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (RUNI)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...