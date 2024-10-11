RUSSELL

RUSSELL, Base'in Akita Inu cinsi maskotudur ve Coinbase CEO'su Brian Armstrong'un sevilen köpeğidir. "Sonsuzluğa Doğru Bir Yürüyüş" sloganıyla Base topluluğunun simgesi hâline gelmiştir.

Kripto AdıRUSSELL

SıralamaNo.1263

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.09%

Dolaşımdaki Arz970,983,463

Maksimum Arz0

Toplam Arz970,983,463

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.02619667500263341,2024-11-14

En Düşük Fiyat0.000150087234643482,2024-10-11

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaRUSSELL, Base'in Akita Inu cinsi maskotudur ve Coinbase CEO'su Brian Armstrong'un sevilen köpeğidir. "Sonsuzluğa Doğru Bir Yürüyüş" sloganıyla Base topluluğunun simgesi hâline gelmiştir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
