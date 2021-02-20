RVN

Raven, dünyanın herhangi bir yerindeki herkese anında ödeme yapılmasını sağlayan deneysel bir dijital para birimidir. Raven, eşler arası teknolojiyi kullanarak merkezi bir otorite olmadan çalışır: işlemleri yönetmek ve fon vermek ağ tarafından gerçekleştirilir. Raven Core, bu para birimini kullanabilen açık kaynaklı yazılımın adıdır. Ravencoin, belirli bir işlevi verimli bir şekilde yerine getirmek için belirli bir blok zinciri kullanmak üzere tasarlanmış bir dijital eşler arası ağdır: varlıkları bir taraftan diğerine aktarmak. Bitcoin kodunun bir çatalına dayanan Ravencoin, 3 Ocak 2018'de piyasaya sürüldü ve gerçek bir açık kaynak projesidir (ICO veya masternode yok). Yararlı bir teknoloji oluşturmaya ve güçlü ve büyüyen bir topluluk oluşturmaya odaklanır.

Kripto AdıRVN

SıralamaNo.248

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.05%

Dolaşımdaki Arz16,015,326,307.347319

Maksimum Arz21,000,000,000

Toplam Arz16,015,326,307.347319

Dolaşım Oranı0.7626%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.026499 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği0.28542094,2021-02-20

En Düşük Fiyat0.005765045742500298,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriRVN

HakkındaRaven, dünyanın herhangi bir yerindeki herkese anında ödeme yapılmasını sağlayan deneysel bir dijital para birimidir. Raven, eşler arası teknolojiyi kullanarak merkezi bir otorite olmadan çalışır: işlemleri yönetmek ve fon vermek ağ tarafından gerçekleştirilir. Raven Core, bu para birimini kullanabilen açık kaynaklı yazılımın adıdır. Ravencoin, belirli bir işlevi verimli bir şekilde yerine getirmek için belirli bir blok zinciri kullanmak üzere tasarlanmış bir dijital eşler arası ağdır: varlıkları bir taraftan diğerine aktarmak. Bitcoin kodunun bir çatalına dayanan Ravencoin, 3 Ocak 2018'de piyasaya sürüldü ve gerçek bir açık kaynak projesidir (ICO veya masternode yok). Yararlı bir teknoloji oluşturmaya ve güçlü ve büyüyen bir topluluk oluşturmaya odaklanır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.