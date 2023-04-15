RXD

Çapraz zincir ticareti için eşsiz bir potansiyele sahip Bitcoin ve Ethereum'un en iyi yeteneklerinin bir birleşimidir.

Kripto AdıRXD

SıralamaNo.1604

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz14,785,063,492.509388

Maksimum Arz21,000,000,000

Toplam Arz14,785,063,492.509388

Dolaşım Oranı0.704%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.009244510112063004,2023-04-15

En Düşük Fiyat0.000139051854535225,2025-11-23

Herkese Açık Blok ZinciriRXD

HakkındaÇapraz zincir ticareti için eşsiz bir potansiyele sahip Bitcoin ve Ethereum'un en iyi yeteneklerinin bir birleşimidir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.