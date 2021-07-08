SAUBER

$SAUBER, tek resmi Alfa Romeo Racing ORLEN Fan Tokeninin adıdır. Fan Tokenler, asla süresi dolmayan dijital varlıklardır. Bu tokenleri, yalnızca resmi kulüp kararlarında oy hakkı, takımınıza rakipsiz erişim ve hayatta bir kez karşılaşabileceğiniz inanılmaz deneyimler içeren geleneksel üyeliğiniz olarak düşünebilirsiniz.

Kripto AdıSAUBER

SıralamaNo.2603

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)4.15%

Dolaşımdaki Arz2,785,933

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği12.8254049,2021-07-08

En Düşük Fiyat0.10711164807102357,2025-11-23

Herkese Açık Blok ZinciriCHZ

