Scallop, Sui ekosistemi için öncü Yeni Nesil eşler arası Para Piyasasıdır ve aynı zamanda Sui Vakfı'ndan resmi bir hibe alan ilk DeFi protokolüdür. Kendimizi kurumsal düzeyde kalite, gelişmiş birleştirilebilirlik ve sağlam güvenliği vurgulayarak, birleşik bir platformda yüksek faizli borç verme, düşük ücretli borçlanma, AMM ve dijital varlık öz yönetim aracı sunan ve profesyonel yatırımcılar için bir SDK sunan dinamik bir para piyasası oluşturmaya adadık.

Kripto AdıSCA

SıralamaNo.1191

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.70%

Dolaşımdaki Arz137,535,267.5075871

Maksimum Arz250,000,000

Toplam Arz250,000,000

Dolaşım Oranı0.5501%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.4898066080245465,2024-03-09

En Düşük Fiyat0.04949885075135631,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriSUI

