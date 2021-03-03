SCRT

Secret Network, şifrelenmiş veriler üzerinde güvenli, özel hesaplama sağlamak için güvenilir yürütme ortamlarını (TEE'ler) kullanan merkeziyetsiz bir bilgisayar ağıdır (gizli düğümler). Secret Network blok zincirinin kendisi Cosmos SDK / Tendermint'e dayanmaktadır, yani ağın kendi bağımsız mutabakatı, zincir üstü yönetişimi, kesme ve delegasyon gibi özellikleri vardır. Ağ doğrulayıcıları tarafından stake edilmesi gereken ve işlem ücretlerinin yanı sıra yönetişim için de kullanılan yerel coin Secret (SCRT) ile güvence altına alınmıştır.

Kripto AdıSCRT

SıralamaNo.459

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.43%

Dolaşımdaki Arz325,278,791.915231

Maksimum Arz

Toplam Arz340,206,190.242242

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2021-03-03 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği10.644924210205865,2021-10-28

En Düşük Fiyat0.1362369649979429,2025-10-30

Herkese Açık Blok ZinciriSCRT

HakkındaSecret Network, şifrelenmiş veriler üzerinde güvenli, özel hesaplama sağlamak için güvenilir yürütme ortamlarını (TEE'ler) kullanan merkeziyetsiz bir bilgisayar ağıdır (gizli düğümler). Secret Network blok zincirinin kendisi Cosmos SDK / Tendermint'e dayanmaktadır, yani ağın kendi bağımsız mutabakatı, zincir üstü yönetişimi, kesme ve delegasyon gibi özellikleri vardır. Ağ doğrulayıcıları tarafından stake edilmesi gereken ve işlem ücretlerinin yanı sıra yönetişim için de kullanılan yerel coin Secret (SCRT) ile güvence altına alınmıştır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
SCRT/USDT
SCRT
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SCRT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SCRT/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SCRT)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...