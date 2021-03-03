SCRT

Secret Network, şifrelenmiş veriler üzerinde güvenli, özel hesaplama sağlamak için güvenilir yürütme ortamlarını (TEE'ler) kullanan merkeziyetsiz bir bilgisayar ağıdır (gizli düğümler). Secret Network blok zincirinin kendisi Cosmos SDK / Tendermint'e dayanmaktadır, yani ağın kendi bağımsız mutabakatı, zincir üstü yönetişimi, kesme ve delegasyon gibi özellikleri vardır. Ağ doğrulayıcıları tarafından stake edilmesi gereken ve işlem ücretlerinin yanı sıra yönetişim için de kullanılan yerel coin Secret (SCRT) ile güvence altına alınmıştır.

Kripto AdıSCRT

SıralamaNo.459

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.43%

Dolaşımdaki Arz325,278,791.915231

Maksimum Arz∞

Toplam Arz340,206,190.242242

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2021-03-03 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği10.644924210205865,2021-10-28

En Düşük Fiyat0.1362369649979429,2025-10-30

Herkese Açık Blok ZinciriSCRT

