SEED

60 milyondan fazla kullanıcısı olan bir Telegram Mini Uygulaması olan SEED, Pokémon Go ve Axie Infinity gibi oyunların başarısından ilham alarak Web3 oyunlarında en iyi RPG'ye dönüşüyor. VR, AI ve sorunsuz mesajlaşma tabanlı katılımın gücünden yararlanan SEED, yalnızca kitlesel erişilebilirlik sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ilgi çekici ve birbirine bağlı bir oyun evreni yaratıyor. Sui Vakfı'nın desteğiyle SEED, bir Telegram Miniapp'ten Sui blok zincirindeki ilk 100 milyon kullanıcılı Web3 oyun ekosistemine dönüşüyor.

Kripto AdıSEED

SıralamaNo.2871

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.03%

Dolaşımdaki Arz355,821,572

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.3558%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.02706459218732856,2025-04-01

En Düşük Fiyat0.00047366434629615,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriSUI

Hakkında60 milyondan fazla kullanıcısı olan bir Telegram Mini Uygulaması olan SEED, Pokémon Go ve Axie Infinity gibi oyunların başarısından ilham alarak Web3 oyunlarında en iyi RPG'ye dönüşüyor. VR, AI ve sorunsuz mesajlaşma tabanlı katılımın gücünden yararlanan SEED, yalnızca kitlesel erişilebilirlik sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ilgi çekici ve birbirine bağlı bir oyun evreni yaratıyor. Sui Vakfı'nın desteğiyle SEED, bir Telegram Miniapp'ten Sui blok zincirindeki ilk 100 milyon kullanıcılı Web3 oyun ekosistemine dönüşüyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.