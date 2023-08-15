SEI

Sei, tamamen açık kaynaklı, genel amaçlı bir blok zinciri olan dijital varlıkların değişimi için optimize edilmiş bir Katman 1 projesidir. Sei'nin temel mutabakat mekanizmasında ve işlem gerçekleştirmede yaptığı ilerlemeler, Sei blok zinciri üzerine inşa edilen uygulamalar için paralel yürütme, sektör lideri kesinlik ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlar.

Kripto AdıSEI

SıralamaNo.69

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0002%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.29%

Dolaşımdaki Arz6,370,000,000

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.1417381468228582,2024-03-16

En Düşük Fiyat0.007989041448526595,2023-08-15

Herkese Açık Blok ZinciriSEI

HakkındaSei, tamamen açık kaynaklı, genel amaçlı bir blok zinciri olan dijital varlıkların değişimi için optimize edilmiş bir Katman 1 projesidir. Sei'nin temel mutabakat mekanizmasında ve işlem gerçekleştirmede yaptığı ilerlemeler, Sei blok zinciri üzerine inşa edilen uygulamalar için paralel yürütme, sektör lideri kesinlik ve sorunsuz bir kullanıcı deneyimi sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.