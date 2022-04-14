SENT

$SENT, Web3 için merkeziyetsiz bir güvenlik protokolü olan SentraNet'in yardımcı programı ve ödül tokenidir. Sıfır alım/satım vergisi ve tam şeffaflık ile tehlike tespitine, topluluk savunma teşviklerine ve zincir üstü yönetişime güç verir.

Kripto AdıSENT

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

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Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Hakkında$SENT, Web3 için merkeziyetsiz bir güvenlik protokolü olan SentraNet'in yardımcı programı ve ödül tokenidir. Sıfır alım/satım vergisi ve tam şeffaflık ile tehlike tespitine, topluluk savunma teşviklerine ve zincir üstü yönetişime güç verir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.