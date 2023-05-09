SFIN

Songbird Finance Token (SFIN) ekosistemin birincil yönetişim ve ödül tokenidir. Tüm ekosistemdeki oranları yönetmeye odaklanır ve EXFI üzerinde 10.000/1 oylama gücü ile ekosistemdeki çeşitli yönetişim önerilerinin sonucunu etkilemede daha yüksek bir yetkiye sahiptir.

Kripto AdıSFIN

SıralamaNo.7304

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz11,000

Toplam Arz10,999.999976432919

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği994.457762214083,2023-05-09

En Düşük Fiyat99.75607582034051,2025-04-09

Herkese Açık Blok ZinciriSGB

HakkındaSongbird Finance Token (SFIN) ekosistemin birincil yönetişim ve ödül tokenidir. Tüm ekosistemdeki oranları yönetmeye odaklanır ve EXFI üzerinde 10.000/1 oylama gücü ile ekosistemdeki çeşitli yönetişim önerilerinin sonucunu etkilemede daha yüksek bir yetkiye sahiptir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
SFIN/USDT
SongbirdFinanceToken
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SFIN)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SFIN/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SFIN)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...