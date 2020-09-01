SHIB

Shib, merkeziyetsiz topluluk oluşturma deneyidir. İlk piyasaya sürülmesinin ardından, telegram topluluğunun önde gelen üyelerinden oluşan bir liderler grubu oluşturuldu. Bu grubun amacı, topluluk içindeki becerileri, Shib'in gelişiminde uygun rollere tahsis etmek ve Shib'in geleceği için kararlar üzerinde toplu olarak uzlaşmayı sağlamaktadır. Shib'e katkıda bulunabilecek becerileri ya da zamanı olan herkes, Shib'i geliştirmeye ve ilerletmeye yardımcı olmaya davet edilecektir. Bu grup şu ana kadar logo oluşturma, sosyal medya varlığı, pazarlama ve web sitesi geliştirmeden sorumlu olmuştur. Shib topluluğu bu projenin merkezidir, gelişmeye ve genişlemeye devam edecektir.

Kripto AdıSHIB

SıralamaNo.24

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0016%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz589,244,436,771,555.5

Maksimum Arz589,552,695,333,683

Toplam Arz589,500,666,098,479.4

Dolaşım Oranı0.9994%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000088450814267188,2021-10-28

En Düşük Fiyat0.00000000008164606,2020-09-01

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SHIB/EUR
SHIBAINU
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SHIB)
--
24 sa Hacim (EUR)
--
