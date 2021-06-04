SHPING

Shping, ödüllerin tokenleştirilmesi yoluyla perakende sektöründe devrim yaratan bir Web3 evrensel ödül uygulamasıdır. Günlük faaliyetleri destekleyen, alışveriş yapanların fişlerini yüklemeleri, ürünleri keşfetmeleri, yorum yazmaları ve markalarla etkileşim kurmaları karşılığında ödül veren DeFi blok zinciri teknolojisinin birkaç gerçek örneğinden biridir. Avustralya'yı kavram kanıtlama pazarı olarak kullanan uygulama, yaklaşık 300.000 kullanıcıya ulaşarak kripto para kullanmayan topluluklar tarafından blok zincirinin kitlesel olarak benimsenmesini açıkça göstermiştir. Çoğu kullanıcı, Shping'in blok zinciri ile çalıştığını fark etmeden günlük olarak bu uygulamayı kullanmaktadır. SHPING tokeni bu ekosistemi beslemekte, tüketicileri ödüllendirmekte ve tüm perakende ortamlarında markalar ile alışveriş yapanlar arasında doğrudan bağlantı kurulmasını sağlamaktadır. Basit giriş ve çıkış için borsalarla entegre olan Shping, ödüllerin nakit veya kripto olarak kolayca kullanılabilmesini sağlamaktadır. Shping, blok zincirinin tüketici davranışına sorunsuz bir şekilde uyum sağlayabileceğini kanıtlamakta ve perakende etkileşiminin geleceğine zemin hazırlamaktadır.

Kripto AdıSHPING

SıralamaNo.1241

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz2,286,791,464

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2286%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.09883818226512335,2022-01-20

En Düşük Fiyat0,2021-06-04

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

