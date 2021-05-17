SHX

Stronghold, SHx tokenini gerçek dünya amacına sahip bir yapı taşı olarak kullanarak ödeme ekosistemini genişletiyor. Misyonumuz, herkes için hızlı, güvenli ve erişilebilir finansal hizmetler sağlamaktır.

Kripto AdıSHX

SıralamaNo.353

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.06%

Dolaşımdaki Arz5,793,905,044

Maksimum Arz99,756,866,344

Toplam Arz99,756,866,344

Dolaşım Oranı0.058%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.05930882,2021-05-17

En Düşük Fiyat0,2021-08-13

Herkese Açık Blok ZinciriXLM

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.