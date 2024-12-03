SKY

Sky ekosistemi, merkeziyetsiz Sky Protocol’ü destekleyen topluluk ve projelerden oluşur. Topluluk, SKY ve MKR adlı iki yönetişim tokeni tarafından desteklenen şeffaf bir zincir üstü oylama sistemi aracılığıyla yönetişime aktif olarak katılır. Yönetişime ek olarak, ekosistem hızlı inovasyon ve büyümeyi teşvik eden bağımsız merkeziyetsiz projeler olan Sky Stars’ı da içerir. Bu projeler çevik ve odaklı olacak şekilde tasarlanmıştır ve ekosistemin ilerlemesini ileriye taşır.

Kripto AdıSKY

SıralamaNo.55

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0004%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.10%

Dolaşımdaki Arz22,982,780,681.331596

Maksimum Arz23,462,665,147

Toplam Arz23,462,665,147.365967

Dolaşım Oranı0.9795%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.1014326882096492,2024-12-03

En Düşük Fiyat0.03429823458617939,2025-02-03

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

