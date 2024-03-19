SLERF

SLERF, Solana Chain üzerinde yer alan bir meme coindir.

Kripto AdıSLERF

SıralamaNo.855

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.54%

Dolaşımdaki Arz499,997,750

Maksimum Arz499,997,750

Toplam Arz499,997,750

Dolaşım Oranı1%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.37172528094177,2024-03-19

En Düşük Fiyat0.03748760827972026,2025-10-20

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaSLERF, Solana Chain üzerinde yer alan bir meme coindir.

Sektör

Sosyal Medya

BorsaDEX+
SLERF/USDT
SLERF
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SLERF)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Bilgiler
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SLERF)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
