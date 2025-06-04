SMART

Smart Blockchain, geleneksel blok zinciri ağlarından kaynaklanan sorunları ele almak için yenilikçi yöntemler kullanan ölçeklenebilir bir blok zinciri çözümüdür. Smart Blockchain, güçlü bir teknolojik temele, esnek bir şekilde değişme ve gelişme yeteneğine ve coinlerin değerini dengelemek için etkili yöntemlere sahiptir.

Kripto AdıSMART

SıralamaNo.781

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz6,720,430,108

Maksimum Arz836,732,311,077

Toplam Arz836,732,311,077

Dolaşım Oranı0.008%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.0117409485813595,2025-08-13

En Düşük Fiyat0.000631073698012632,2025-06-04

Herkese Açık Blok ZinciriSMART

Sektör

