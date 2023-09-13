SMURFCAT

SMURFCAT (Shailushai olarak da bilinir), Ethereum'da başlatılan deflasyonist bir memecoindir. Kripto para birimi, orijinal olarak Nate Hallinan tarafından oluşturulan ve TikTok'ta popüler hale getirilen Smurf Cat internet meme'ine bir övgü olarak yaratıldı. Meme, görüntüdeki Smurf Cat'in photoshopsuz ve gerçek olduğu fikrinden yararlanıyor.

Kripto AdıSMURFCAT

SıralamaNo.1921

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz93,809,000,000

Maksimum Arz0

Toplam Arz100,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000397513294959806,2023-10-27

En Düşük Fiyat0.000000030302868553,2023-09-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

