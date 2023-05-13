SNEK

SNEK, ekibe ayrılan arzın %0'ını ve en başından itibaren yüksek dolaşımdaki arzı/düşük emisyonları içeren adil ve dağıtık bir lansman ile Cardano'daki en soğuk meme coini olmayı hedefliyor. Ayrıca, Cardano'daki toplulukları birleştirmek ve dış zincirlerden yeni kullanıcıları dahil etmeyi amaçlıyor.

Kripto AdıSNEK

SıralamaNo.258

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%0,02

Dolaşımdaki Arz74.718.591.441

Maksimum Arz76.715.880.000

Toplam Arz75.269.021.163

Dolaşım Oranı0.9739%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.00906863470613523,2024-12-05

En Düşük Fiyat0.000038959898786517,2023-05-13

Herkese Açık Blok ZinciriADA

Sektör

Sosyal Medya

