SNFT

İspanya Milli Futbol Takımı Fan Tokeni (Spain National Fan Token), taraftar deneyimlerinde devrim yaratmak için tasarlanmıştır. İspanya Milli Futbol Takımı, Token ile taraftarlara özel anketlere ve etkinliklere katılma, dijital bir koleksiyon oluşturma, NFT satın alma, taraftar ödülleri, roller ve harika deneyimlerle bağlantılı oyunlara ve görev özelliklerine katılma fırsatı sunuyor.

Kripto AdıSNFT

SıralamaNo.2398

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.29%

Dolaşımdaki Arz22,903,472

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz22,903,472

Dolaşım Oranı0.229%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.8633461742541345,2022-09-28

En Düşük Fiyat0.006959526514589207,2021-10-19

Herkese Açık Blok ZinciriBITCI

