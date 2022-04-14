SOGNI

Sogni AI, merkeziyetsiz bir yaratıcı ağı destekler ve katkıda bulunanları (sanatçılar, içerik oluşturucular, geliştiriciler) DEPIN (Merkeziyetsiz Fiziksel Altyapı Ağı) modelini kullanarak yapay zeka modellerini ve render gücünü barındırmak üzere Generative Network'e katılmaya davet eder.

Kripto AdıSOGNI

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaSogni AI, merkeziyetsiz bir yaratıcı ağı destekler ve katkıda bulunanları (sanatçılar, içerik oluşturucular, geliştiriciler) DEPIN (Merkeziyetsiz Fiziksel Altyapı Ağı) modelini kullanarak yapay zeka modellerini ve render gücünü barındırmak üzere Generative Network'e katılmaya davet eder.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.