SOH

Stohn Coin hızlı, güvenli ve uygun maliyetli işlemler için tasarlanmış merkeziyetsiz bir dijital para birimidir. Bankalar veya hükümetler gibi aracılara dayanan geleneksel bankacılık sistemlerinin aksine Stohn Coin, blok zinciri teknolojisi ile desteklenen eşler arası bir ağ üzerinde çalışır. Bu, kullanıcıların dünyanın herhangi bir yerinde, gecikmeler veya yüksek ücretler olmadan doğrudan ödeme göndermesine ve almasına olanak tanır. 43.982.139 coin sınırlı arzı ile Stohn Coin, tasarım gereği deflasyonisttir ve bu da onu zaman içinde nadir ve potansiyel olarak değerli bir dijital varlık haline getirir. Yeni coinler, sadece 5 dakikalık bir blok süresi ile madencilik yoluyla tanıtılır ve ağın güvenliğini sağlarken istikrarlı ve öngörülebilir bir coin dağıtımı sağlar.

Kripto AdıSOH

SıralamaNo.5157

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz43,982,139

Toplam Arz31,196,624

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.12002167088212497,2023-12-06

En Düşük Fiyat0.002123899099248126,2024-02-02

Herkese Açık Blok ZinciriSOH

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.