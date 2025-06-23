SOLAXY

Solaxy, yüksek performanslı bir Katman 2 rollup’ıdır ve Solana üzerine inşa edilmiştir. Amacı, işlem hacmini ölçeklendirmek ve maliyetleri düşük tutmaktır. Solaxy, Solana akıllı sözleşmelerini zincir dışı olarak bir zkVM içinde çalıştırır ve işlemleri güvenli şekilde Solana Katman 1 üzerinde sonuçlandırır. Geliştiriciler, hızlı ve sorunsuz dağıtım için mevcut SVM araçlarını herhangi bir kod değişikliği yapmadan kullanabilir.

Kripto AdıSOLAXY

SıralamaNo.3412

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz102.999.999.899

Toplam Arz82.999.999.899

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.001838649580592757,2025-06-23

En Düşük Fiyat0.00058806293830282,2025-06-23

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaSolaxy, yüksek performanslı bir Katman 2 rollup’ıdır ve Solana üzerine inşa edilmiştir. Amacı, işlem hacmini ölçeklendirmek ve maliyetleri düşük tutmaktır. Solaxy, Solana akıllı sözleşmelerini zincir dışı olarak bir zkVM içinde çalıştırır ve işlemleri güvenli şekilde Solana Katman 1 üzerinde sonuçlandırır. Geliştiriciler, hızlı ve sorunsuz dağıtım için mevcut SVM araçlarını herhangi bir kod değişikliği yapmadan kullanabilir.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.