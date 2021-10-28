SOLO

Sologenic, varlık alım satım endüstrisini köklü bir değişime uğratıyor: Tokenize Menkul Kıymetler, Kripto Varlıklar ve NFT'ler. Tokenize Menkul Kıymetler: Sologenic ekosistemi, geleneksel finansal piyasalar ve özel sektöre ait çok çeşitli varlıkların talep üzerine tokenleştirilmesinde kullanır. Tüm varlıklar, Avrupa Birliği'ndeki SAXO bankası aracılığıyla gerçek dünya hisse senetleriyle (CFD DEĞİL) 1:1 oranında desteklenir. Sologenic ayrıca hisse senedi birleşmelerini ve temettüleri destekler.

Kripto AdıSOLO

SıralamaNo.341

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.32%

Dolaşımdaki Arz398,776,003.1814808

Maksimum Arz400,000,000

Toplam Arz398,776,003.1814808

Dolaşım Oranı0.9969%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği6.625920367871951,2021-12-02

En Düşük Fiyat0.05447753618601995,2021-10-28

Herkese Açık Blok ZinciriXRP

HakkındaSologenic, varlık alım satım endüstrisini köklü bir değişime uğratıyor: Tokenize Menkul Kıymetler, Kripto Varlıklar ve NFT'ler. Tokenize Menkul Kıymetler: Sologenic ekosistemi, geleneksel finansal piyasalar ve özel sektöre ait çok çeşitli varlıkların talep üzerine tokenleştirilmesinde kullanır. Tüm varlıklar, Avrupa Birliği'ndeki SAXO bankası aracılığıyla gerçek dünya hisse senetleriyle (CFD DEĞİL) 1:1 oranında desteklenir. Sologenic ayrıca hisse senedi birleşmelerini ve temettüleri destekler.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
SOLO/USDT
Sologenic
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SOLO)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SOLO/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SOLO)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...