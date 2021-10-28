SOLO

Sologenic, varlık alım satım endüstrisini köklü bir değişime uğratıyor: Tokenize Menkul Kıymetler, Kripto Varlıklar ve NFT'ler. Tokenize Menkul Kıymetler: Sologenic ekosistemi, geleneksel finansal piyasalar ve özel sektöre ait çok çeşitli varlıkların talep üzerine tokenleştirilmesinde kullanır. Tüm varlıklar, Avrupa Birliği'ndeki SAXO bankası aracılığıyla gerçek dünya hisse senetleriyle (CFD DEĞİL) 1:1 oranında desteklenir. Sologenic ayrıca hisse senedi birleşmelerini ve temettüleri destekler.

Kripto AdıSOLO

SıralamaNo.341

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.32%

Dolaşımdaki Arz398,776,003.1814808

Maksimum Arz400,000,000

Toplam Arz398,776,003.1814808

Dolaşım Oranı0.9969%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği6.625920367871951,2021-12-02

En Düşük Fiyat0.05447753618601995,2021-10-28

Herkese Açık Blok ZinciriXRP

