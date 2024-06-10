SOLVEX

Solvex projesi, blok zinciri teknolojisindeki dönüşüme uyum sağlayarak ve daha geniş bir kullanım alanı yaratarak gizlilikten çok daha fazlasını sunmayı hedefliyor. Privapp Network'ün güçlü altyapısı ve 10.000'in üzerindeki kullanıcı tabanı, Solvex için bu dönüşümde önemli bir avantaj sağlıyor. Solvex, blok zinciri teknolojisinin karmaşıklığını basitleştirerek kullanıcı dostu bir yapıya dönüştürüyor ve bunu yaparken herkes için erişilebilir, yasal düzenlemelere uygun bir ekosistem kuruyor. Solvex'in temel misyonu, blok zincirinin sunduğu tüm avantajları kullanım kolaylığıyla birleştirerek insanlara güvenilir, pratik ve yenilikçi bir deneyim sunmak ve böylece blok zinciri dünyası ile gerçek dünya arasında güçlü bir köprü kurmaktır.

Kripto AdıSOLVEX

SıralamaNo.1144

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.17%

Dolaşımdaki Arz49,531,389

Maksimum Arz0

Toplam Arz50,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği4.816578682593375,2024-06-10

En Düşük Fiyat0.002923721992189495,2025-02-12

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

