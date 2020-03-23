SOL

"2017 yılının sonlarında eski Qualcomm, Intel ve Dropbox mühendisleri tarafından kurulan Solana, odak noktası merkeziyetsizlik veya güvenlikten ödün vermeden ölçeklenebilirlik sağlamayı amaçlıyan, tek zincirli, yetkilendirilmiş bir hisse kanıtı protokolüdür. Solana'nın ölçeklendirme çözümünün temelinde, merkeziyetsiz tek ve güvenilir olmayan tek bir zaman kaynağının olmadığı dağıtılmış ağlarda zaman sorununu çözmek için oluşturulmuş geçmiş kanıtı (PoH) saati yer alır. Temelde, Solana şunları sunar: - Ölçeklenebilirlik: Solana, 400 milisaniyelik blok sürelerini korurken, saniyede 50.000'den fazla işlemi destekleyebilir. - Merkeziyetsizlik: Türbin blok yayılım protokolünün kullanılmasıyla platform, performans ve ölçeklenebilir işlevlerini korurken binlerce düğümü destekleyebilir. -Düşük Maliyetli İşlem: Ağdaki işlem maliyetlerinin 1 milyon işlem başına 10 USD'ye mal olduğu tahmin edilmektedir."

Kripto AdıSOL

SıralamaNo.6

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0257%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)949.47%

Dolaşımdaki Arz559,385,208.325783

Maksimum Arz∞

Toplam Arz614,933,236.871212

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2020-03-23 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği294.33494870928604,2025-01-19

En Düşük Fiyat0.505193636791,2020-05-11

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

