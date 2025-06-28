SOS

$SOS, tüm NFT ekosistemini beslemek amacıyla tüm NFT içerik yaratıcılarını, koleksiyoncularını ve pazarlarını teşvik etmek, korumak ve takdir etmek için kullanılan tokendir.

Kripto AdıSOS

SıralamaNo.2930

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz100,000,000,000,000

Maksimum Arz0

Toplam Arz100,000,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği3887.0286543673005,2025-11-01

En Düşük Fiyat0.000000001239354748,2025-06-28

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.