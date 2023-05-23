SOULS

The Unfettered, blok zincirinde benzersiz, merkezi olmayan oyun deneyimi sunan rol yapma video oyunudur. Oyun, oyunculara sürükleyici ve zorlu bir oyun deneyimi sağlamak için tasarlanan Unreal Engine 4 üzerinde Trender Software tarafından geliştirilen ruh benzeri bir türe sahiptir. The Unfettered'ın misyonu, gerçek oyun özgürlüğü sağlamak, vizyonu ise adil ve şeffaf bir oyun ekosistemi yaratmaktır.

Kripto AdıSOULS

SıralamaNo.2791

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz1,144,598,660

Maksimum Arz2,250,000,000

Toplam Arz2,250,000,000

Dolaşım Oranı0.5087%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.01715161352679461,2023-05-23

En Düşük Fiyat0.000173178130758771,2025-11-17

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

The Unfettered, blok zincirinde benzersiz, merkezi olmayan oyun deneyimi sunan rol yapma video oyunudur. Oyun, oyunculara sürükleyici ve zorlu bir oyun deneyimi sağlamak için tasarlanan Unreal Engine 4 üzerinde Trender Software tarafından geliştirilen ruh benzeri bir türe sahiptir. The Unfettered'ın misyonu, gerçek oyun özgürlüğü sağlamak, vizyonu ise adil ve şeffaf bir oyun ekosistemi yaratmaktır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SOULS/USDT
The Unfettered Souls
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SOULS)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
