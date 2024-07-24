SPARKLET

Upland, oyuncuların, içerik üreticilerin, girişimcilerin, geliştiricilerin ve markaların ilgisini çekmek için gerçek dünyanın sanal özelliklerini kullanan sürükleyici bir Katman 1 oyun platformudur. Platform, kullanıcıların çeşitli oyun döngülerine ve etkinliklerine katıldıkları, oyun içi para kazandıkları ve canlı bir toplulukla etkileşim kurdukları dijital bir ekonomi oluşturmak için açık metaverse ilkelerinden yararlanır. Üçüncü taraf geliştiriciler Web2 ve Web3 uygulamalarını platforma bağlayarak Upland'in altyapısından, kullanıcı tabanından ve ekonomisinden faydalanabilirler. Upland, ekosistemi için güvenli ve ölçeklenebilir bir ortam sağlayan EOS blok zinciri üzerinde çalışır. $SPARKLET, Upland'in yerel fayda tokenidir. EOS'a ve EOS'tan köprülenebilen bir ERC-20 tokenidir.

Kripto AdıSPARKLET

SıralamaNo.1280

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.13%

Dolaşımdaki Arz229,523,007.52

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2295%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.1731580337853565,2024-07-24

En Düşük Fiyat0.011986767956417886,2025-04-07

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.