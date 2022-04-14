SPCFIN

SPCFIN, Storepay fintech ekosisteminin yardımcı tokenidir. Storepay’in amiral gemisi ürünü, Moğolistan pazarında lider olan ve Endonezya ile Vietnam’da hızla genişleyen BNPL (Şimdi Al, Sonra Öde) hizmetidir. Storepay, Güneydoğu Asya'da herkesin finansal hizmetlere erişimini sağlama misyonuyla hareket eder ve SPCFIN’i gelişmiş özellikleri açmak ve kullanıcıların günlük yaşamlarında gerçek dünya kullanımı sağlamak için kullanır.

Kripto AdıSPCFIN

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz70,663,460,577

Maksimum Arz0

Toplam Arz70,663,460,577

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

