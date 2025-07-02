SPYX

SP500 xStock (SPYx), Solana SPL ve ERC-20 tokenleri olarak çıkarılan bir takip sertifikasıdır. SPYx, SPDR S&P 500 ETF Trust'ın (temel varlık) fiyatını takip eder. SPYx, uygun kripto para piyasası katılımcılarına, blok zinciri teknolojisinin avantajlarını korurken, SPDR S&P 500 ETF Trust'ın ETF fiyatına düzenlemelere uygun erişim sağlamak için tasarlanmıştır.

Kripto AdıSPYX

SıralamaNo.1426

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz11,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği655.5165546900623,2025-07-02

En Düşük Fiyat616.8846708571068,2025-07-07

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaSP500 xStock (SPYx), Solana SPL ve ERC-20 tokenleri olarak çıkarılan bir takip sertifikasıdır. SPYx, SPDR S&P 500 ETF Trust'ın (temel varlık) fiyatını takip eder. SPYx, uygun kripto para piyasası katılımcılarına, blok zinciri teknolojisinin avantajlarını korurken, SPDR S&P 500 ETF Trust'ın ETF fiyatına düzenlemelere uygun erişim sağlamak için tasarlanmıştır.

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