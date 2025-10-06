SP

SP token, IP tokenlerinin temel para birimidir. Her bir karakteri, hikâyeyi ve sanat eserini birbirine bağlayan evrensel bir ekonomik dil işlevi görür. Bu noktadan itibaren, dünya çapındaki yaratıcılar ve hayranların hayallerini tek bir para birimi aracılığıyla paylaştığı ve değerin serbestçe dolaştığı yeni bir çağ başlar.

Kripto AdıSP

SıralamaNo.1337

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.03%

Dolaşımdaki Arz1,040,615,110

Maksimum Arz100,000,000,000

Toplam Arz100,000,000,000

Dolaşım Oranı0.0104%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.023315600067172444,2025-10-06

En Düşük Fiyat0.002919119255657682,2025-10-06

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

Sektör

Sosyal Medya

