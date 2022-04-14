SRX

StorX, 200 milyar dolarlık bulut depolama sektörünü kökünden değiştirmek için tasarlanmış, güvene dayalı olmayan, açık kaynaklı, merkeziyetsiz bir bulut depolama platformudur. En enerji verimli blok zincirlerinden biri olan XDC Network üzerine inşa edilen StorX, gelişmiş şifreleme, veri parçalama ve merkeziyetsiz depolama düğümlerini bir araya getirerek eşsiz gizlilik, güvenlik ve uygun fiyat sunar.

Kripto AdıSRX

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Toplam Arz575,617,799

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Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriXDC

HakkındaStorX, 200 milyar dolarlık bulut depolama sektörünü kökünden değiştirmek için tasarlanmış, güvene dayalı olmayan, açık kaynaklı, merkeziyetsiz bir bulut depolama platformudur. En enerji verimli blok zincirlerinden biri olan XDC Network üzerine inşa edilen StorX, gelişmiş şifreleme, veri parçalama ve merkeziyetsiz depolama düğümlerini bir araya getirerek eşsiz gizlilik, güvenlik ve uygun fiyat sunar.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SRX/USDT
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