SRX

StorX, 200 milyar dolarlık bulut depolama sektörünü kökünden değiştirmek için tasarlanmış, güvene dayalı olmayan, açık kaynaklı, merkeziyetsiz bir bulut depolama platformudur. En enerji verimli blok zincirlerinden biri olan XDC Network üzerine inşa edilen StorX, gelişmiş şifreleme, veri parçalama ve merkeziyetsiz depolama düğümlerini bir araya getirerek eşsiz gizlilik, güvenlik ve uygun fiyat sunar.

Kripto AdıSRX

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz575,617,799

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriXDC

HakkındaStorX, 200 milyar dolarlık bulut depolama sektörünü kökünden değiştirmek için tasarlanmış, güvene dayalı olmayan, açık kaynaklı, merkeziyetsiz bir bulut depolama platformudur. En enerji verimli blok zincirlerinden biri olan XDC Network üzerine inşa edilen StorX, gelişmiş şifreleme, veri parçalama ve merkeziyetsiz depolama düğümlerini bir araya getirerek eşsiz gizlilik, güvenlik ve uygun fiyat sunar.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.