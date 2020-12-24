STETH

ETH'lerini Lido aracılığıyla Eth2 sözleşmesine pay eden kullanıcılar, stETH biçimindeki sıvı token eşdeğerini alacaklardır. Basitlik adına, bu, Lido ile 1 ETH stake ederseniz, karşılığında 1'inci ETH alacağınız anlamına gelir.

Kripto AdıSTETH

SıralamaNo.8930

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)187.61%

Dolaşımdaki Arz8,631,342.04196118

Maksimum Arz0

Toplam Arz8,631,342.04196118

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği4982.427225819274,2021-11-16

En Düşük Fiyat551.78459296,2020-12-24

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaETH'lerini Lido aracılığıyla Eth2 sözleşmesine pay eden kullanıcılar, stETH biçimindeki sıvı token eşdeğerini alacaklardır. Basitlik adına, bu, Lido ile 1 ETH stake ederseniz, karşılığında 1'inci ETH alacağınız anlamına gelir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
STETH/USDT
Lido Staked ETH
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (STETH)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
STETH/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (STETH)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...