STOP

LETSTOP, güvenli sürüşü kuponlar veya kripto para ile ödüllendiren ilk uygulamadır. 180'den fazla ülkede 1 milyondan fazla indirme ve 70 milyondan fazla güvenli kilometre ile $STOP, Solana tarafından desteklenmektedir.

Kripto AdıSTOP

SıralamaNo.1559

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.74%

Dolaşımdaki Arz54,888,742.31775022

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz99,999,823.32321735

Dolaşım Oranı0.5488%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1,2024-11-18

En Düşük Fiyat0.02770163701207271,2025-02-06

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaLETSTOP, güvenli sürüşü kuponlar veya kripto para ile ödüllendiren ilk uygulamadır. 180'den fazla ülkede 1 milyondan fazla indirme ve 70 milyondan fazla güvenli kilometre ile $STOP, Solana tarafından desteklenmektedir.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
STOP/USDT
LETSTOP
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24 sa Hacim (STOP)
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Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
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