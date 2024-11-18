STOP

LETSTOP, güvenli sürüşü kuponlar veya kripto para ile ödüllendiren ilk uygulamadır. 180'den fazla ülkede 1 milyondan fazla indirme ve 70 milyondan fazla güvenli kilometre ile $STOP, Solana tarafından desteklenmektedir.

Kripto AdıSTOP

SıralamaNo.1559

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.74%

Dolaşımdaki Arz54,888,742.31775022

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz99,999,823.32321735

Dolaşım Oranı0.5488%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1,2024-11-18

En Düşük Fiyat0.02770163701207271,2025-02-06

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaLETSTOP, güvenli sürüşü kuponlar veya kripto para ile ödüllendiren ilk uygulamadır. 180'den fazla ülkede 1 milyondan fazla indirme ve 70 milyondan fazla güvenli kilometre ile $STOP, Solana tarafından desteklenmektedir.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.