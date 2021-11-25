STOS

Stratos, ölçeklenebilir, güvenilir, kendi kendini dengeleyen bir depolama, veritabanı ve hesaplama ağı sağlayan yeni nesil merkeziyetsiz Data Mesh'tir. Stratos, güvenilmezlik, izlenebilirlik, doğrulanabilirlik, gizlilik ve diğer rekabetçi güçler dahil olmak üzere dağıtılmış bir protokolün merkeziyetsizlik faydalarını korurken blok zinciri işlem kapasitesini ölçeklendirmek için doğmuştur.

Kripto AdıSTOS

SıralamaNo.1609

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.37%

Dolaşımdaki Arz38,800,874

Maksimum Arz0

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği5.495906705056041,2021-11-25

En Düşük Fiyat0.032593943172393995,2025-10-19

Herkese Açık Blok ZinciriETH

