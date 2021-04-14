STRX

Biz bir #RWA tokeniyiz. Ekim 2021'de piyasaya sürülen StrikeX (STRX), StrikeX Eko-sisteminin yerel fayda tokenidir. StrikeX ekosistemi, birincil odak noktası satış piyasasına, tasarım odaklı, şık, sezgisel ve blok zinciri destekli araçlar sunmak olan TradeStrikeBVI (StrikeX.BVI Ltd) tarafından geliştirilmektedir.

Kripto AdıSTRX

SıralamaNo.610

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz872,680,993.7630533

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz880,456,959.285762

Dolaşım Oranı0.8726%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.20890681411348228,2021-10-27

En Düşük Fiyat0.00110327,2021-04-14

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaBiz bir #RWA tokeniyiz. Ekim 2021'de piyasaya sürülen StrikeX (STRX), StrikeX Eko-sisteminin yerel fayda tokenidir. StrikeX ekosistemi, birincil odak noktası satış piyasasına, tasarım odaklı, şık, sezgisel ve blok zinciri destekli araçlar sunmak olan TradeStrikeBVI (StrikeX.BVI Ltd) tarafından geliştirilmektedir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
STRX/USDT
StrikeX
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (STRX)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
STRX/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (STRX)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...