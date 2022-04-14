SUP1

SAKURA GUILD GAMES, Japonlar tarafından kurulmuş bir loncadır ve hedeflerimize istikrarlı bir şekilde ulaşmak için samimiyet ve sabırla her gün çok çalışıyoruz. Herkes tarafından güvenilen ve sevilen bir lonca olmak için çabalamaya devam edeceğiz.

Kripto AdıSUP1

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaSAKURA GUILD GAMES, Japonlar tarafından kurulmuş bir loncadır ve hedeflerimize istikrarlı bir şekilde ulaşmak için samimiyet ve sabırla her gün çok çalışıyoruz. Herkes tarafından güvenilen ve sevilen bir lonca olmak için çabalamaya devam edeceğiz.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.