SWEAT

Sweatcoin, ilk olarak 2016 yılında piyasaya sürülen oldukça popüler bir mobil fitness uygulamasıdır. Dünya çapında 110 milyondan fazla kullanıcısı olan uygulama, kullanıcıları günlük fiziksel aktivite için ödüllendirerek daha sağlıklı yaşamı motive etmek için yola çıkıyor. Kullanıcılar, uygulama içi para birimi ile ödüllendirilir. Kullanıcıları fiziksel etkinlikleri için ödüllendirmek için parasal bir teşvik işlevi gören, kripto dışı bir sanal token olan Sweatcoin'i kullanmaktadır. Kullanıcılar artık gerçek dünya ödüllerini ve deneyimlerini talep etmek için Sweatcoin'i SWEAT'a (kripto tokeni) dönüştürebilir. Sweatcoin, 58 ülkede en çok indirilen sağlık ve fitness uygulaması için ilk sırada yer alıyor.

Kripto AdıSWEAT

SıralamaNo.990

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.06%

Dolaşımdaki Arz7,149,930,767.9

Maksimum Arz21,867,346,500.41

Toplam Arz19,986,221,519.098

Dolaşım Oranı0.3269%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.09348826436965357,2022-09-14

En Düşük Fiyat0.000964893215020456,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

