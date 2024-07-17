SYNT

Synternet, tüm büyük zincirlerde modüler, birlikte çalışabilir veri altyapısına güç veren bir blok zinciridir. Özünde, blok zincirleri arasında özelleştirilebilir yürütme katmanı olarak hizmet veren bir protokol olan Veri Katmanı yatmaktadır. AEA'ları (Otonom Ekonomik Ajanlar), geliştiricilerin herhangi bir zincirden herhangi bir veri üzerinde çalışabilen, birleştirilebilir, kullanım durumuna özel uygulamalar oluşturmalarını sağlar.

Kripto AdıSYNT

SıralamaNo.1441

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.02%

Dolaşımdaki Arz655,416,563

Maksimum Arz2,500,000,000

Toplam Arz1,122,529,800

Dolaşım Oranı0.2621%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.10174815259842351,2024-07-17

En Düşük Fiyat0.00586742982134752,2025-11-23

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

