SYS

Syscoin, Bitcoin ile birleştirilmiş İş Kanıtı blok zinciridir. Temelinde çift katmanlı bir blok zinciridir: Çekirdek Syscoin blok zincirinin kendisidir ve birlikte çalışan, akıllı sözleşme işlevselliği sağlayan NEVM (Ağla Geliştirilmiş Sanal Makine) adlı Ethereum Sanal Makinesi (EVM) katmanıdır.

Kripto AdıSYS

SıralamaNo.758

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,44%

Dolaşımdaki Arz848 972 568,441006

Maksimum Arz

Toplam Arz848 972 568,441006

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.3084718542375575,2022-01-02

En Düşük Fiyat0.000199166999664158,2015-02-22

Herkese Açık Blok ZinciriSYS

HakkındaSyscoin, Bitcoin ile birleştirilmiş İş Kanıtı blok zinciridir. Temelinde çift katmanlı bir blok zinciridir: Çekirdek Syscoin blok zincirinin kendisidir ve birlikte çalışan, akıllı sözleşme işlevselliği sağlayan NEVM (Ağla Geliştirilmiş Sanal Makine) adlı Ethereum Sanal Makinesi (EVM) katmanıdır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
SYS/USDT
Syscoin
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SYS)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
SYS/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (SYS)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...