S

Sonic, geliştiricilere cazip teşvikler ve DeFi için güçlü bir altyapı sunan bir EVM L1 platformudur. Zincir, 10.000 TPS ve saniyenin altında onay süreleri sağlayarak yeni nesil merkeziyetsiz uygulamalara güç verir. Sonic'in Fee Monetization (FeeM) programı, Web2 reklam geliri modelini merkeziyetsiz bir çerçeveye uyarlayarak geliştiricileri uygulamalarının ürettiği ücretlerin %90'ına kadarıyla ödüllendiriyor. Geliştiriciler artık uygulamalarının trafiğinden ve kullanıcı etkileşiminden doğrudan kâr elde ediyor. Ayrıca Sonic Gateway, geliştiricilere ve kullanıcılara Ethereum'a bağlı yerel, güvenli bir köprü aracılığıyla geniş likiditeye sorunsuz erişim sağlar. Benzersiz bir güvenlik mekanizması ile varlıklarınızın her koşulda korunmasını sağlar.

Kripto AdıS

SıralamaNo.133

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.23%

Dolaşımdaki Arz2,880,000,000

Maksimum Arz∞

Toplam Arz3,222,625,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.0293171074857816,2025-01-04

En Düşük Fiyat0.08891597598153189,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriSONIC

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.