TAC

TAC, TON ekosistemi ve Telegram için özel olarak tasarlanmış ilk EVM uyumlu blok zinciridir. Önceden dağıtılmış uygulamalar, Ethereum ve BTC likiditesi ve TON cüzdanları üzerinden kesintisiz erişim ile ilk günden itibaren tam DeFi işlevselliği sunar. 100 milyondan fazla cüzdan ve Telegram entegrasyonu ile TAC, bugüne kadarki en dağıtıma hazır EVM zinciridir.

Kripto AdıTAC

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriTONCOIN

HakkındaTAC, TON ekosistemi ve Telegram için özel olarak tasarlanmış ilk EVM uyumlu blok zinciridir. Önceden dağıtılmış uygulamalar, Ethereum ve BTC likiditesi ve TON cüzdanları üzerinden kesintisiz erişim ile ilk günden itibaren tam DeFi işlevselliği sunar. 100 milyondan fazla cüzdan ve Telegram entegrasyonu ile TAC, bugüne kadarki en dağıtıma hazır EVM zinciridir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.