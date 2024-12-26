TAG

Veri Etiketleme, Toplama, Yönetim ve Alım Satım için Merkeziyetsiz Yapay Zeka Veri Çözümleri Platformu.

Kripto AdıTAG

SıralamaNo.497

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0,02%

Dolaşımdaki Arz108 404 572 594

Maksimum Arz0

Toplam Arz405 380 800 000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000602828648689063,2025-07-11

En Düşük Fiyat0.000003724338181667,2024-12-26

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaVeri Etiketleme, Toplama, Yönetim ve Alım Satım için Merkeziyetsiz Yapay Zeka Veri Çözümleri Platformu.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
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MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
TAG/USD1
Tagger
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24 sa En Yüksek
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24 sa En Düşük
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24 sa Hacim (TAG)
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24 sa Hacim (USD1)
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Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler（0）
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
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