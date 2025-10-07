TAIX

TAIX, yayıncılar ve izleyicilerinden gerçek zamanlı duygu ve davranış analizleri toplayan yapay zekâ destekli bir platformdur. Oyun stüdyolarının, yayıncıların ve içerik üreticilerinin, içeriklerinin nasıl karşılandığını, neyin işe yaradığını, neyin başarısız olduğunu ve neyin ölçeklendirilmeye değer olduğunu anında kavramalarına yardımcı olur. TAIX, yalnızca içgörüler sunmakla kalmaz; yerleşik yapay zekâ yorumları ve çok dilli çeviri araçları sayesinde içerik üreticilerinin tek bir yeni dil bilmeden içeriklerini küresel ölçekte dağıtabilmelerini sağlar.

Kripto AdıTAIX

SıralamaNo.4360

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000671960920599046,2025-10-07

En Düşük Fiyat0.000092129582649973,2025-11-15

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Sektör

Sosyal Medya

